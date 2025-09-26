Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in Singapore GovTech įmonėje svyruoja nuo SGD 112K iki SGD 160K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą GovTech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą