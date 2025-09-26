Bendrovių katalogas
GovTech
GovTech Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas bendra kompensacija in Singapore GovTech įmonėje svyruoja nuo SGD 112K iki SGD 160K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą GovTech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

SGD 211K

Kokie yra karjeros lygiai GovTech?

Data Architect

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai GovTech in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 159,685. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija GovTech Sprendimų architektas pozicijai in Singapore yra SGD 112,320.

