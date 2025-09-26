Bendrovių katalogas
GovTech
GovTech Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Singapore paketo suma GovTech įmonėje yra SGD 122K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą GovTech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
GovTech
AI Engineer
Singapore, SG, Singapore
Iš viso per metus
SGD 122K
Lygis
II
Bazinis
SGD 102K
Stock (/yr)
SGD 0
Priedas
SGD 20.2K
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai GovTech?

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

DevOps inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai GovTech in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 179,587. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija GovTech Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Singapore yra SGD 105,221.

Kiti ištekliai