GovTech
Vidutinė Verslo analitikas kompensacijos in Singapore paketo suma GovTech įmonėje yra SGD 101K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą GovTech bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/26/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
Iš viso per metus
SGD 101K
Lygis
-
Bazinis
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
Priedas
SGD 0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
5 Metai
SGD 211K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai GovTech in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 219,618. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija GovTech Verslo analitikas pozicijai in Singapore yra SGD 104,640.

