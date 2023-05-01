Bendrovių katalogas
GovTech Atlyginimai

GovTech atlyginimas svyruoja nuo $8,514 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $163,213 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų GovTech. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/8/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $95.1K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

DevOps inžinierius

Produkto vadovas
Median $105K
Duomenų mokslininkas
Median $100K

Produkto dizaineris
Median $73.2K

UX dizaineris

Verslo analitikas
Median $76.9K
Projektų vadovas
Median $110K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $163K
Duomenų analitikas
$8.5K
Žmogiškieji ištekliai
$82.1K
Programų vadovas
$117K
Kibernetinio saugumo analitikas
$69.6K
Sprendimų architektas
$103K

Duomenų architektas

Techninių programų vadovas
$74.6K
DUK

The highest paying role reported at GovTech is Programinės įrangos inžinerijos vadovas with a yearly total compensation of $163,213. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GovTech is $95,115.

Kiti ištekliai