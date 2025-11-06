Bendrovių katalogas
Government of Canada Sprendimų architektas Atlyginimai Greater Ottawa Area vietovėje

Vidutinė Sprendimų architektas kompensacijos in Greater Ottawa Area paketo suma Government of Canada įmonėje yra CA$111K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Government of Canada bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$111K
Lygis
Entry
Bazinis
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$0
Metai įmonėje
7 Metai
Patirties metai
7 Metai
Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Government of Canada in Greater Ottawa Area siekia metinę bendrą kompensaciją CA$118,490. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Government of Canada Sprendimų architektas pozicijai in Greater Ottawa Area yra CA$111,120.

