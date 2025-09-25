Bendrovių katalogas
Government of Canada
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Reguliavimo reikalai

  • Visi Reguliavimo reikalai atlyginimai

Government of Canada Reguliavimo reikalai Atlyginimai

Vidutinė Reguliavimo reikalai bendra kompensacija in Canada Government of Canada įmonėje svyruoja nuo CA$85.9K iki CA$125K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Government of Canada bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$97.4K - CA$113K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$85.9KCA$97.4KCA$113KCA$125K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Reguliavimo reikalai pateikimų įmonėje Government of Canada kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

CA$226K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Government of Canada?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Reguliavimo reikalai pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Най-високоплатеният пакет за Reguliavimo reikalai в Government of Canada in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$124,631. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Government of Canada за позицията Reguliavimo reikalai in Canada е CA$85,880.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Government of Canada

Susijusios bendrovės

  • Netflix
  • Roblox
  • Facebook
  • Airbnb
  • Snap
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai