Government of Canada
  Atlyginimai
  Projektų vadovas

  Visi Projektų vadovas atlyginimai

  Greater Ottawa Area

Government of Canada Projektų vadovas Atlyginimai Greater Ottawa Area vietovėje

Vidutinė Projektų vadovas kompensacijos in Greater Ottawa Area paketo suma Government of Canada įmonėje yra CA$107K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Government of Canada bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Government of Canada
Technical Adviser
Ottawa, ON, Canada
Iš viso per metus
CA$107K
Lygis
-
Bazinis
CA$107K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Government of Canada in Greater Ottawa Area siekia metinę bendrą kompensaciją CA$144,339. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Government of Canada Projektų vadovas pozicijai in Greater Ottawa Area yra CA$106,714.

