Government of Canada Elektros inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Elektros inžinierius bendra kompensacija in Canada Government of Canada įmonėje svyruoja nuo CA$123K iki CA$175K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Government of Canada bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$140K - CA$166K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$123KCA$140KCA$166KCA$175K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

CA$226K

Kokie yra karjeros lygiai Government of Canada?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Elektros inžinierius pozicijai Government of Canada in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$174,704. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Government of Canada Elektros inžinierius pozicijai in Canada yra CA$123,053.

