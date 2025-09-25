Vidutinė Statybos inžinierius bendra kompensacija in Canada Government of Canada įmonėje svyruoja nuo CA$106K iki CA$154K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Government of Canada bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!