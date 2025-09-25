Bendrovių katalogas
Government of Canada
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Buhalteris

  • Visi Buhalteris atlyginimai

Government of Canada Buhalteris Atlyginimai

Vidutinė Buhalteris kompensacijos in Canada paketo suma Government of Canada įmonėje yra CA$111K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Government of Canada bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/25/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Government of Canada
Accountant
Winnipeg, MB, Canada
Iš viso per metus
CA$111K
Lygis
3
Bazinis
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$0
Metai įmonėje
6 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Government of Canada?

CA$226K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Buhalteris pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Government of Canada in CanadaBuhalteris职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$135,354。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Government of Canada in CanadaBuhalteris职位的年度总薪酬中位数为CA$111,384。

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Government of Canada

Susijusios bendrovės

  • Microsoft
  • Stripe
  • Facebook
  • Google
  • Tesla
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai