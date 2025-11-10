Bendrovių katalogas
Google

Produkto dizaineris Lygis

L6

Lygiai Google

  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
Vidutinis Metinis Bendras atlygis
$499,797
Bazinis atlyginimas
$244,048
Akcijų skyrimas ()
$200,709
Premija
$55,040

Google logo
+$20K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
