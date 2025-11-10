Bendrovių katalogas
Google
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto dizaineris
  • L5
  • Japan

Produkto dizaineris Lygis

L5

Lygiai Google

Palyginti lygius
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    4. Rodyti 3 Daugiau lygių
Vidutinis Metinis Bendras atlygis
¥160,466
Bazinis atlyginimas
¥14,470,798
Akcijų skyrimas ()
¥6,856,187
Premija
¥2,681,939

Google logo
+¥2.99M
Block logo
+¥8.68M
Robinhood logo
+¥13.32M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.24M
Verily logo
+¥3.29M
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Google

Susijusios bendrovės

  • Apple
  • LinkedIn
  • Affirm
  • Uber
  • Twitter
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai