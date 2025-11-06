Bendrovių katalogas
Goodnotes Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater London Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater London Area Goodnotes įmonėje svyruoja nuo £50.7K per year L2 lygiui iki £74.1K per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater London Area paketo suma yra £91K.

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
Entry Level Software Engineer(Pradedančiojo lygis)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Kokie yra karjeros lygiai Goodnotes?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Goodnotes in Greater London Area siekia metinę bendrą kompensaciją £164,567. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Goodnotes Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater London Area yra £89,611.

