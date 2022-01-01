Bendrovių katalogas
Goibibo
Goibibo Atlyginimai

Goibibo atlyginimas svyruoja nuo $11,854 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $65,444 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Goibibo. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/16/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $15.6K

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto dizaineris
$11.9K
Produkto vadovas
$60.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$65.4K
DUK

Didžiausią atlyginimą Goibibo gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $65,444. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Goibibo yra $38,255.

