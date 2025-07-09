Directory delle Aziende
Godrej
Godrej Stipendi

L'intervallo di stipendi di Godrej va da $5,923 in compensazione totale all'anno per un Duomenų analitikas all'estremità inferiore a $75,375 per un Verslo plėtra all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Godrej. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Verslo plėtra
$75.4K
Duomenų analitikas
$5.9K
Žmogiškieji ištekliai
$12.5K

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Godrej è Verslo plėtra at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $75,375. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Godrej è di $12,532.

