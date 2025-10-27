Bendrovių katalogas
GOAT
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Verslo analitikas

  • Visi Verslo analitikas atlyginimai

GOAT Verslo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Verslo analitikas bendra kompensacija in United States GOAT įmonėje svyruoja nuo $97.2K iki $138K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą GOAT bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$110K - $131K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$97.2K$110K$131K$138K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Verslo analitikas pateikimų įmonėje GOAT kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

GOAT kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Verslo analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo analitikas pozicijai GOAT in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $138,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija GOAT Verslo analitikas pozicijai in United States yra $97,200.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų GOAT

Susijusios bendrovės

  • Truepill
  • Impossible Foods
  • Drizly
  • Total Wine & More
  • Daily Harvest
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai