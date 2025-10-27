Bendrovių katalogas
GOAT
GOAT Buhalteris Atlyginimai

Vidutinė Buhalteris bendra kompensacija in United States GOAT įmonėje svyruoja nuo $58.7K iki $82.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą GOAT bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$63.5K - $73.8K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$58.7K$63.5K$73.8K$82.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

GOAT kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Buhalteris pozicijai GOAT in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $82,110. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija GOAT Buhalteris pozicijai in United States yra $58,650.

