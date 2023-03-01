Bendrovių katalogas
Globus Medical
Globus Medical Atlyginimai

Globus Medical atlyginimas svyruoja nuo $68,340 bendros metinės kompensacijos Biomedicinos inžinierius žemiausiame taške iki $203,010 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Globus Medical. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $110K
Biomedicinos inžinierius
$68.3K
Mechanikos inžinierius
$124K

Produkto vadovas
$179K
Projektų vadovas
$166K
Pardavimai
$85.4K
Techninių programų vadovas
$203K
Didžiausią atlyginimą Globus Medical gauna Techninių programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $203,010. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Globus Medical yra $123,878.

