GLOBO Atlyginimai

GLOBO atlyginimas svyruoja nuo $11,613 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $120,600 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų GLOBO. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/10/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $29.8K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
$99.5K
Produkto dizaineris
$11.6K

Produkto vadovas
$60.1K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$106K
Techninių programų vadovas
$121K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą GLOBO gauna Techninių programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $120,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija GLOBO yra $79,788.

