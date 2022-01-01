Bendrovių katalogas
Globant
Globant Atlyginimai

Globant atlyginimas svyruoja nuo $11,235 bendros metinės kompensacijos Rinkodara žemiausiame taške iki $298,500 Verslo plėtra aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Globant. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/12/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

DevOps inžinierius

Internetinių svetainių kūrėjas

Projektų vadovas
Median $19.5K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $40.3K

Sprendimų architektas
Median $126K
Techninių programų vadovas
Median $190K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $196K
Buhalteris
$15.9K
Administracijos asistentas
$143K
Verslo operacijų vadovas
$33.6K
Verslo analitikas
$46.4K
Verslo plėtra
$299K
Klientų aptarnavimas
$50.3K
Žmogiškieji ištekliai
$15.2K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$13.3K
Valdymo konsultantas
$71.9K
Rinkodara
$11.2K
Rinkodaros operacijos
$52.3K
Produkto dizaineris
$46.8K
Produkto vadovas
$39.4K
Programų vadovas
Median $219K
Pardavimai
$80.4K
Pardavimų inžinierius
$121K
DUK

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Globant ialah Verslo plėtra
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Globant ialah $46,752.

Kiti ištekliai