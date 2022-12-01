Bendrovių katalogas
Glean
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Glean Atlyginimai

Glean atlyginimas svyruoja nuo $62,409 bendros metinės kompensacijos Sprendimų architektas žemiausiame taške iki $1,054,700 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Glean. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/28/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $110K

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $340K
Duomenų mokslininkas
$261K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Personalo specialistas
$86.1K
Pardavimai
$289K
Pardavimų inžinierius
$230K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$1.05M
Sprendimų architektas
$62.4K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Glean kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą Glean gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $1,054,700. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Glean yra $245,692.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Glean

Susijusios bendrovės

  • Pinterest
  • DoorDash
  • Square
  • Google
  • Stripe
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai