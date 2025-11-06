Bendrovių katalogas
Gigamon
Gigamon Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Chennai Metropolitan Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Chennai Metropolitan Area paketo suma Gigamon įmonėje yra ₹2.63M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Gigamon bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Iš viso per metus
₹2.63M
Lygis
hidden
Bazinis
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹266K
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Gigamon?
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Gigamon in Chennai Metropolitan Area siekia metinę bendrą kompensaciją ₹4,858,576. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Gigamon Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Chennai Metropolitan Area yra ₹1,458,096.

