Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in Kuwait Gibson įmonėje svyruoja nuo KWD 22.9K iki KWD 32.5K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Gibson bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$84.6K - $96.3K
Kuwait
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Gibson?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Projektų vadovas pozicijai Gibson in Kuwait siekia metinę bendrą kompensaciją KWD 32,497. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Gibson Projektų vadovas pozicijai in Kuwait yra KWD 22,858.

