Bendrovių katalogas
Ghost Autonomy
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Techninės įrangos inžinierius

  • Visi Techninės įrangos inžinierius atlyginimai

Ghost Autonomy Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Techninės įrangos inžinierius bendra kompensacija in United States Ghost Autonomy įmonėje svyruoja nuo $197K iki $270K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Ghost Autonomy bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$214K - $254K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$197K$214K$254K$270K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Techninės įrangos inžinierius pateikimų įmonėje Ghost Autonomy kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Ghost Autonomy?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Techninės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninės įrangos inžinierius pozicijai Ghost Autonomy in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $270,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ghost Autonomy Techninės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $197,400.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Ghost Autonomy

Susijusios bendrovės

  • Stripe
  • Lyft
  • Flipkart
  • PayPal
  • SoFi
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ghost-autonomy/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.