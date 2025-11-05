Bendrovių katalogas
Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United Kingdom paketo suma GFT Group įmonėje yra £87.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą GFT Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
GFT Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Iš viso per metus
£87.8K
Lygis
L4
Bazinis
£83.2K
Stock (/yr)
£0
Priedas
£4.6K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
8 Metai
Kokie yra karjeros lygiai GFT Group?
Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

Salesforce kūrėjas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai GFT Group in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £110,028. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija GFT Group Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United Kingdom yra £85,829.

