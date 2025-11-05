Bendrovių katalogas
GFT Group Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Poland vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Poland GFT Group įmonėje svyruoja nuo PLN 129K per year Software Engineer lygiui iki PLN 174K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Poland paketo suma yra PLN 160K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą GFT Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
(Pradedančiojo lygis)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai GFT Group in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 209,124. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija GFT Group Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Poland yra PLN 160,414.

