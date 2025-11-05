Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Italy GFT Group įmonėje svyruoja nuo €26K per year Junior Software Engineer lygiui iki €29.7K per year Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Italy paketo suma yra €27.1K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą GFT Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
