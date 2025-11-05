Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Sao Paulo GFT Group įmonėje svyruoja nuo R$103K per year Software Engineer lygiui iki R$170K per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Sao Paulo paketo suma yra R$143K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą GFT Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
