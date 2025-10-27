Bendrovių katalogas
Vidutinė Verslo plėtra bendra kompensacija in United Arab Emirates Getty Images įmonėje svyruoja nuo AED 305K iki AED 435K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Getty Images bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

AED 350K - AED 409K
United Arab Emirates
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
AED 305KAED 350KAED 409KAED 435K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Kokie yra karjeros lygiai Getty Images?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo plėtra pozicijai Getty Images in United Arab Emirates siekia metinę bendrą kompensaciją AED 435,216. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Getty Images Verslo plėtra pozicijai in United Arab Emirates yra AED 305,023.

