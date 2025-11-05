Bendrovių katalogas
GEP Worldwide
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Greater Hyderabad Area

GEP Worldwide Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Hyderabad Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Hyderabad Area paketo suma GEP Worldwide įmonėje yra ₹1.73M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą GEP Worldwide bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
GEP Worldwide
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Iš viso per metus
₹1.73M
Lygis
L3
Bazinis
₹1.62M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹111K
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai GEP Worldwide?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai GEP Worldwide in Greater Hyderabad Area siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,034,790. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija GEP Worldwide Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Hyderabad Area yra ₹1,769,114.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų GEP Worldwide

Susijusios bendrovės

  • Transfix
  • Pilot Freight Services
  • Rocket Software
  • Avenue Code
  • Total Quality Logistics
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai