GEP Worldwide
  • Atlyginimai
  • Valdymo konsultantas

  • Visi Valdymo konsultantas atlyginimai

  Mumbai Metropolitan Region

GEP Worldwide Valdymo konsultantas Atlyginimai Mumbai Metropolitan Region vietovėje

Vidutinė Valdymo konsultantas kompensacijos in Mumbai Metropolitan Region paketo suma GEP Worldwide įmonėje yra ₹1.34M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą GEP Worldwide bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Iš viso per metus
₹1.34M
Lygis
L2
Bazinis
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹154K
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai GEP Worldwide?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai GEP Worldwide in Mumbai Metropolitan Region siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,540,295. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija GEP Worldwide Valdymo konsultantas pozicijai in Mumbai Metropolitan Region yra ₹1,321,292.

Kiti ištekliai