Genuine Parts
Genuine Parts Atlyginimai

Genuine Parts atlyginimas svyruoja nuo $51,131 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $203,975 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Genuine Parts. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/1/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $100K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $185K
Klientų aptarnavimas
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Informacinių technologijų (IT) specialistas
$67.8K
Teisiniai reikalai
$169K
Rinkodara
$154K
Produkto dizaineris
$80.4K
Personalo specialistas
$112K
Sprendimų architektas
$204K
DUK

Didžiausią atlyginimą Genuine Parts gauna Sprendimų architektas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $203,975. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Genuine Parts yra $112,200.

