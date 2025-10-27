Bendrovių katalogas
Genesys
Genesys Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas kompensacijos in Canada paketo suma Genesys įmonėje yra CA$272K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Genesys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Iš viso per metus
CA$272K
Lygis
-
Bazinis
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Priedas
CA$54.3K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
18 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Genesys?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Prisidėti

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Genesys in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$204,196. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Genesys Sprendimų architektas pozicijai in Canada yra CA$204,196.

