Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in United States Genesys įmonėje sudaro $230K per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $231K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Genesys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
