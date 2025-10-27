Produkto vadovas kompensacija in United States Genesys įmonėje svyruoja nuo $163K per year L2 lygiui iki $292K per year L7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $205K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Genesys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
