Genesys
  Atlyginimai
  Produkto dizaineris

  Visi Produkto dizaineris atlyginimai

Genesys Produkto dizaineris Atlyginimai

Produkto dizaineris kompensacija in Ireland Genesys įmonėje svyruoja nuo €46.3K per year L1 lygiui iki €56.2K per year L2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Ireland paketo suma yra €47.7K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Genesys bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/27/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.5K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Kokie yra karjeros lygiai Genesys?

Įtraukti pareigybių pavadinimai

UX dizaineris

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Genesys in Ireland siekia metinę bendrą kompensaciją €120,596. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Genesys Produkto dizaineris pozicijai in Ireland yra €52,350.

