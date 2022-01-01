Bendrovių katalogas
General Dynamics Information Technology
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

General Dynamics Information Technology Atlyginimai

General Dynamics Information Technology atlyginimas svyruoja nuo $75,000 bendros metinės kompensacijos Kibernetinio saugumo analitikas žemiausiame taške iki $164,175 Techninių programų vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų General Dynamics Information Technology. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/13/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
Median $112K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Sistemų inžinierius

Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $155K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $75K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Duomenų mokslininkas
Median $143K
Sprendimų architektas
Median $133K
Verslo analitikas
Median $91K
Duomenų analitikas
Median $100K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $146K
Valdymo konsultantas
$152K
Produkto vadovas
$91.5K
Projektų vadovas
$117K
Personalo specialistas
$98.9K
Techninių programų vadovas
$164K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą General Dynamics Information Technology gauna Techninių programų vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $164,175. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija General Dynamics Information Technology yra $117,300.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų General Dynamics Information Technology

Susijusios bendrovės

  • Avanade
  • Genesys
  • Ultimate Software
  • Esri
  • REI Systems
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai