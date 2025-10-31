Bendrovių katalogas
GEMS Education
GEMS Education Rinkodara Atlyginimai

Vidutinė Rinkodara bendra kompensacija in United Arab Emirates GEMS Education įmonėje svyruoja nuo AED 995K iki AED 1.36M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą GEMS Education bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

AED 1.06M - AED 1.29M
United Arab Emirates
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
AED 995KAED 1.06MAED 1.29MAED 1.36M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai GEMS Education?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai GEMS Education in United Arab Emirates siekia metinę bendrą kompensaciją AED 1,357,213. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija GEMS Education Rinkodara pozicijai in United Arab Emirates yra AED 994,509.

