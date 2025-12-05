Bendrovių katalogas
Garmin
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinerijos vadovas

  • Visi Programinės įrangos inžinerijos vadovas atlyginimai

Garmin Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in United States paketo suma Garmin įmonėje yra $182K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Garmin bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Garmin
Software Engineering Manager
Chandler, AZ
Iš viso per metus
$182K
Lygis
-
Bazinis
$148K
Stock (/yr)
$16.6K
Priedas
$17.6K
Metai įmonėje
11 Metai
Patirties metai
15 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Garmin?
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinerijos vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Garmin in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $232,600. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Garmin Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $169,700.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Garmin

Susijusios bendrovės

  • Best Buy
  • Rakuten
  • The Home Depot
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/garmin/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.