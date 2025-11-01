Bendrovių katalogas
Garantis IT Solutions
Garantis IT Solutions Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in Turkey Garantis IT Solutions įmonėje svyruoja nuo TRY 596K iki TRY 865K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Garantis IT Solutions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

TRY 676K - TRY 785K
Turkey
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
TRY 596KTRY 676KTRY 785KTRY 865K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Garantis IT Solutions?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Garantis IT Solutions in Turkey siekia metinę bendrą kompensaciją TRY 864,668. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Garantis IT Solutions Duomenų mokslininkas pozicijai in Turkey yra TRY 595,822.

