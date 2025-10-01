Bendrovių katalogas
Gaming Innovation Group
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Madrid Metropolitan Area

Gaming Innovation Group Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Madrid Metropolitan Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Madrid Metropolitan Area Gaming Innovation Group įmonėje svyruoja nuo €52.4K iki €74.4K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Gaming Innovation Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€59.6K - €70.6K
Spain
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€52.4K€59.6K€70.6K€74.4K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Programinės įrangos inžinierius pateikimų įmonėje Gaming Innovation Group kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

€142K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Gaming Innovation Group?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Gaming Innovation Group in Madrid Metropolitan Area siekia metinę bendrą kompensaciją €74,444. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Gaming Innovation Group Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Madrid Metropolitan Area yra €52,434.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Gaming Innovation Group

Susijusios bendrovės

  • LinkedIn
  • Netflix
  • Flipkart
  • Tesla
  • DoorDash
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai