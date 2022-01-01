Bendrovių katalogas
GameStop
GameStop Atlyginimai

GameStop atlyginimas svyruoja nuo $35,183 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $165,825 Duomenų analitikas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų GameStop. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/27/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $135K
Verslo analitikas
$149K
Duomenų analitikas
$166K

Duomenų mokslininkas
$161K
Rinkodaros operacijos
$48.5K
Mechanikos inžinierius
$119K
Produkto vadovas
$133K
Programų vadovas
$154K
Pardavimai
$35.2K
Teisių įgijimo grafikas

5%

METAI 1

15%

METAI 2

40%

METAI 3

40%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

GameStop kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 5% teisės įgyjamos 1st-METAI (5.00% kas metus)

  • 15% teisės įgyjamos 2nd-METAI (15.00% kas metus)

  • 40% teisės įgyjamos 3rd-METAI (20.00% kas pusmetį)

  • 40% teisės įgyjamos 4th-METAI (20.00% kas pusmetį)

DUK

Didžiausią atlyginimą GameStop gauna Duomenų analitikas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $165,825. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija GameStop yra $135,000.

