Furlenco Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in India paketo suma Furlenco įmonėje yra ₹4.64M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Furlenco bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Furlenco
Senior Product Manager
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹4.64M
Lygis
-
Bazinis
₹4.64M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
6 Metai
Patirties metai
8 Metai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Furlenco in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹6,233,013. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Furlenco Produkto vadovas pozicijai in India yra ₹4,635,958.

