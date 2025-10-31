Bendrovių katalogas
Funding Circle
Funding Circle Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in United Kingdom paketo suma Funding Circle įmonėje yra £122K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Funding Circle bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Iš viso per metus
£122K
Lygis
L4
Bazinis
£107K
Stock (/yr)
£0
Priedas
£14.4K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
25 Metai
Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Funding Circle in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £150,759. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Funding Circle Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United Kingdom yra £121,526.

