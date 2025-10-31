Bendrovių katalogas
Funding Circle Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas bendra kompensacija in United Kingdom Funding Circle įmonėje svyruoja nuo £109K iki £159K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Funding Circle bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£126K - £143K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£109K£126K£143K£159K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Funding Circle?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Funding Circle in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £159,433. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Funding Circle Produkto vadovas pozicijai in United Kingdom yra £109,441.

