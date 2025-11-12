Bendrovių katalogas
Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States FullStory įmonėje svyruoja nuo $162K per year Level 20 lygiui iki $228K per year Level 40 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $200K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą FullStory bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/12/2025

Vidutinis Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
Level 20
(Pradedančiojo lygis)
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

FullStory kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai FullStory in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $276,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija FullStory Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $182,000.

