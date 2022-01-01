Fullscript Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Fullscript va da $55,164 in compensazione totale all'anno per un Marketingas all'estremità inferiore a $127,104 per un Programų inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Fullscript. Ultimo aggiornamento: 8/15/2025

$160K

Programų inžinierius
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Produkto dizaineris
Median $74.3K

UX dizaineris

Finansų analitikas
$61.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Marketingas
$55.2K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$119K
Il ruolo più pagato segnalato in Fullscript è Programų inžinierius at the L5 level con una compensazione totale annuale di $127,104. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Fullscript è di $87,534.

