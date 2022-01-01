Fulgent Genetics atlyginimas svyruoja nuo $69,650 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $100,500 Biomedicinos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Fulgent Genetics. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/20/2025
What do Product Managers even do?
Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fulgent-genetics/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.