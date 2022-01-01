Bendrovių katalogas
Fujitsu
Fujitsu Atlyginimai

Fujitsu atlyginimas svyruoja nuo $14,141 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $211,050 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Fujitsu. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/20/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $129K

Tinklų inžinierius

Produkto vadovas
Median $175K
Verslo operacijų vadovas
$41.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Verslo analitikas
$20.6K
Verslo plėtra
$168K
Klientų aptarnavimas
$15.6K
Duomenų analitikas
$74.2K
Duomenų mokslo vadovas
$125K
Duomenų mokslininkas
$58.8K
Pastatų vadovas
$40.6K
Finansų analitikas
$68.5K
Techninės įrangos inžinierius
$145K
Informacinių technologijų specialistas (IT)
$62.4K
Valdymo konsultantas
$55K
Rinkodara
$67.6K
Produkto dizaineris
$14.1K
Programų vadovas
$67.1K
Projektų vadovas
$48.6K
Pardavimai
$211K
Pardavimų palaikymas
$47.6K
Kibernetinio saugumo analitikas
$17.5K
Sprendimų architektas
$26.4K
DUK

Didžiausią atlyginimą Fujitsu gauna Pardavimai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $211,050. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Fujitsu yra $60,617.

Kiti ištekliai

