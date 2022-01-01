Bendrovių katalogas
fuboTV
fuboTV Atlyginimai

fuboTV atlyginimas svyruoja nuo $142,285 bendros metinės kompensacijos Verslo analitikas žemiausiame taške iki $334,560 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų fuboTV. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/20/2025

Verslo analitikas
$142K
Duomenų mokslininkas
$251K
Grafikos dizaineris
$190K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Produkto dizaineris
$175K
Produkto vadovas
$171K
Programinės įrangos inžinierius
$246K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$335K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Didžiausią atlyginimą fuboTV gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $334,560. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija fuboTV yra $190,045.

Susijusios bendrovės

  • SiriusXM
  • Discovery
  • Tubi
  • Comcast
  • Disney
